"Ajax, en dat respecteer ik, houdt altijd vast aan de eigen stijl. Wij zijn pragmatischer en passen ons vaak aan de tegenstander", aldus Mourinho in gesprek met RTL7.

"Daarom speelde ik vandaag ook met Fellaini op tien. Hij vertolkte een sleutelrol. We konden gemakkelijk onder de druk van Ajax uitkomen door hem door de lucht aan te spelen. Op die manier konden we dominant zijn op hun helft. Vanaf de eerste minuut had ik het gevoel dat we de wedstrijd in handen hadden, al blijft het tegen een sterk team als Ajax altijd gevaarlijk."

Mourinho had zijn ploeg zoals altijd tot in de puntjes voorbereid. De Portugees had een sluw plan gesmeed. "We hadden Ajax goed bestudeerd. We kenden hun kwaliteiten en zwakheden en zijn precies gaan spelen, zoals ze niet wilden. We speelden heel intelligent de lange bal, zodat ze geen druk konden zetten."

