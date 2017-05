Breukink blikt vooruit: 'De moeilijkste rit voor Dumoulin'

Etappe 18: Moena - Ortisei/St. Ulrich 137 kilometer, bergetappe

Foto: Giro

De achttiende etappe van de Ronde van Italië is na dinsdag de tweede vijfsterrenrit. Het peloton, met Tom Dumoulin in de roze leiderstrui, moet vijf bergen zien te bedwingen.

Erik Breukink

Foto: ANP

"Door het bizarre incident van dinsdag is Dumoulin totaal onnodig twee minuten kwijtgeraakt", aldus Breukink over de ongeplande sanitaire stop van de Nederlandse rozetruidrager. "Zoiets had ik nog niet eerder gezien. Dan kun je je afvragen of hij niet wat eerder naar de kant had moeten gaan, in een vlakker deel van de etappe. Dan had hij misschien kans dat zijn concurrenten wat langer hadden ingehouden. Zijn stop kwam nu op het slechtst denkbare moment. De koers lag helemaal open."

"Maar wat hij daarna deed, was heel knap. Hij heeft heel goed stand gehouden en is helemaal niet minder gaan rijden. Ondanks alles zag het er goed uit en hij zal steeds meer zelfvertrouwen krijgen voor lange ritten met veel bergen."

Foto: EPA

"Donderdag wordt de meest cruciale en moeilijkste rit. Het gaat 140 kilometer lang op en af, geen meter is vlak . Als de anderen nog iets willen, moet het nu gebeuren. Als Dumoulin na de etappe nog in de buurt van Quintana staat, dan heeft hij wel heel goede papieren."

"De verschillen in het klassement zijn nu klein. Daarbij is het een korte rit en gaat het al snel bergop, dus ik verwacht een heel snelle opening. Ik denk dat Quintana vanaf de eerste of tweede col gaat kijken wat er mogelijk is. Met zijn Movistar-ploeg is hij de grootste bedreiging voor Dumoulin. Het is een slopende rit, dus ze gaan zeker wat proberen. Maar dat hangt natuurlijk ook van zijn benen af, want op de Stelvio lukte het hem ook niet."

Mollema en Kruijswijk

"Ik verwacht dat het voor Bauke Mollema aanklampen wordt. Hij zal er zo lang mogelijk bij willen blijven, in de hoop dat anderen moeten lossen en hij zo nog wat op kan schuiven in het klassement. Steven Kruijswijk zou wel weer eens vroeg de aanval kunnen kiezen. Hij heeft genoeg achterstand om wat ruimte te krijgen."