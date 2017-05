'Ajax-frustratie' zet opvallend record neer

De Belg zette zelfs een nieuw record neer. Fellaini won in één wedstrijd liefst vijftien luchtduels, een aantal dat sinds de invoering van de Europa League in 2009 nog nooit een speler had gepresteerd.

De tactiek van United-trainer José Mourinho, die zijn doelman Sergio Romero keer op keer de lange bal richting Fellaini liet spelen, prees de inbreng van zijn vaak bekritiseerde speler na afloop uitvoerig.

"In de Premier League zijn we maar als vijfde geëindigd, maar uiteindelijk pakken we wel drie prijzen", zei de Belg tegen Sporza. "Het was een seizoen met hoogte- en dieptepunten voor de club, maar uiteindelijk sluiten we met een hoogtepunt af. Dit is de eerste Europa League-winst voor de club en dat is fantastisch. We zijn klaar om te schitteren in de Champions League."

