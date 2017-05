Mourinho: 'Dat kan ik niet, ik ben egoïstisch'

Dat zei de Portugese coach van de Europa League-winnaar tegen de BBC. "Ik ben blij dat ik ook alle spelers die op krukken liepen met de beker zag staan." Mourinho doelde onder meer op Luke Shaw, Ashley Young, Zlatan Ibrahimovic en Marcos Rojo.

'Moeilijkste jaar'

"Ik wil nu ook geen vriendschappelijke wedstrijden meer zien", gaf Mourinho aan dat het seizoen er voor hem nu echt op zit, en hij geen zin heeft in interlands om des keizers baard. Ik ben egoïstisch, dat kan ik niet. Voor mij is het genoeg nu. Het zijn een paar ontzettend zware laatste maanden geweest. Maar we hebben wel drie bekers en een plaats in de Champions League voor volgend seizoen. Het was mijn moeilijkste jaar als trainer, maar ik ben nu wel ontzettend blij."

