Beckham: 'Beetje vreugde in Manchester'

Dat zei voormalig clubicoon David Beckham tegen de BBC na de finale, waarin Ajax met 2-0 boog voor de voetbalgrootmacht uit de stad die in shock is om de tientallen doden en gewonden na de zelfmoordaanslag in de Manchester Arena.

Rouwen

"In tijden dat mensen rouwen om het verlies van hun dierbaren, kan sport een beetje vreugde brengen", aldus de 42-jarige Beckham, die in zijn carrière bijna vierhonderd wedstrijden speelde voor United, waaronder de gewonnen Champions League-finale van 1999.

Foto: Hollandse Hoogte

Beckham noemde de zege van United bijzonder. "Maar nog meer bijzonder voor de stad en ons land" , aldus de oud-aanvoerder van het Engelse elftal. Hij kon zich helemaal vinden in de reactie van de spelers, die de cup opdroegen aan de stad Manchester en de slachtoffers van de terroristische aanslag bij het concert van zangeres Ariana Grande.

De nasleep

