Dat meldt het Belgische Sporza. Dries De Bondt uit de ploeg Veranda's Willems-Crelans is de onfortuinlijke renner.

De wedstrijdjury oordeelde dat De Bondt woensdag in de slotfase van de eerste etappe van de Ronde van België "flagrant en overdreven" op het fietspad reed en dat is niet toegestaan. Behalve dat hij uit de koers is gezet, moet de renner ook nog een boete betalen van 100 Zwitserse frank.