F1-iconen staan stil bij aanslag Manchester

Voorafgaand aan de start van de Grand Prix, zondagmiddag om twee uur, zal een minuut stilte worden gehouden om de 22 omgekomen bezoekers en de gewonden aan het concert van Ariana Grande ter herdenken.

Daarnaast rijden de auto's van alle tien de renstallen dit weekeinde met het opschrift '#Manchester'.

"Ik draag het eerbetoon op m'n hart, net als het hele team. Zo voelt iedereen erover", aldus de Britse drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. "Het is niet te geloven hoe de nabestaanden zich nu moeten voelen. Ik moet dit weekeinde extra m'n best doen, want ik weet dat mensen die positiviteit nodig hebben."