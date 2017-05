Het fonds is opgezet voor financiële ondersteuning van de slachtoffers en nabestaanden van de bomaanslag na het concert van Ariana Grande in de Manchester Arena, waarbij 22 doden en 64 gewonden vielen.

,,Het klopt dat we een gezamenlijk antwoord geven op deze tragedie'', aldus Woodward. United en City zijn rivaliserende clubs in de Premier League. ManUnited won woensdagavond in Stockholm de Europa League door in de finale Ajax met 2-0 te verslaan.