FOTO'S Zlatan geniet van pikant spandoek aan zijn adres

Zlatan miste de finale door een ernstige knieblessure, maar maakte in zijn eerste jaar bij United een prima indruk. De 35-jarige Zweedse spits denkt aan een vertrek naar de Verenigde Staten, maar daar zijn niet alle Engelse supporters blij mee...

Foto: Reuters

"Zlatan, blijf en je mag met mijn vrouw naar bed", zette één van zijn fans op een spandoek in Solna. De oud-Ajacied genoot zichtbaar van het gebaar en nam uitgebreid de tijd om zich vast te laten leggen met de tekst. Of hij nu ook nog een jaartje in Manchester blijft, is nog niet bekend.