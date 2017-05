Verstappen tevreden met eerste trainingen

“Het was best een goede dag”, aldus de 19-jarige Nederlander na de trainingen op het stratencircuit van Monte Carlo, waarin hij respectievelijk derde en zesde werd.

“We liggen niet al te ver achter en konden de auto uit de muur houden. Je kunt het hier niet rustig aan doen, want dan sta je laatste. Iedereen is aan het pushen. Vanmorgen beschadigde ik de vloer bij het zwembad, maar wat er precies misging weet ik niet. Maar al met al hadden we een goede dag.”

Verstappen klaagde tijdens het rijden nog wel over problemen met het terugschakelen in zijn Red Bull-bolide, maar kwam daar later niet meer op terug.