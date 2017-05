Higler stuurde de Poolse verdediger vlak voor rust van het veld, omdat hij de doorgebroken Cyriel Dessers had neergetrokken. Op advies van de videoscheidsrechter besloot de arbiter echter om het incident terug te kijken op het beeldscherm langs de lijn. Toen hij zag dat Dessers de eerste overtreding had gemaakt, kwam Higler terug op zijn besluit om Golla naar de kleedkamers te sturen.

Het leidde tot een hels fluitconcert vanaf de tribunes. Golla kon juist wel lachen om de actie van Higler.

"Dit is hoe de videoscheidsrechter gebruikt moet worden", stelde FOX Sports-analist Kenneth Perez in de rust. "Anders had NEC onterecht een helft met een man minder moeten spelen. Nu blijft het gewoon elf tegen elf",