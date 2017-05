Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Advocaat kiest voor brede selectie bij Oranje

44 min geleden

Dick Advocaat heeft maar liefst 28 spelers opgenomen in zijn definitieve selectie voor de oefeninterlands met Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni). De later instromende bondscoach stuurt echter eerst een groep van slechts twaalf spelers naar het trainingskamp in Portugal.