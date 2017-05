Ondanks talloze kansen aan beide kanten kwamen de ploegen niet tot scoren: 0-0. Zondag in Kerkrade valt de beslissing welke Limburgse ploeg volgend seizoen naast VVV-Venlo zal uitkomen in de eredivisie.

Roda begon fel aan de beladen streekderby, maar verzuimde te profiteren van de zichtbare spanning bij de spelers van MVV. De eredivisionist was klaargestoomd door de teruggekeerde succestrainer Huub Stevens die bij de trainingen was ingesprongen na het ontslag van coach Yannis Anastasiou. Via spits Dani Schahin en Tom van Hyfte creëerden de bezoekers goede kansen, maar de afronding was onvoldoende. MVV herpakte zich na een kwartier, wat leidde tot een grote kans voor Joeri Schroijen, die voorlangs schoot.

De tweede helft begon met een vertraging van bijna een half uur nadat supporters van beide clubs het veld hadden betreden. Ondanks smeekbeden van de MVV-spelers en de clubleiding weigerde een deel van de MVV-fans terug naar de tribune te gaan. Na een klein half uur besloot scheidsrechter Pol van Boekel het alsnog te proberen.

MVV kwam het beste uit de startblokken en kreeg een goede kans via Patrick Nkoyi. Die zag zijn eerste inzet voor het doel van Roda langs gaan. Zijn schot enkele minuten later werd gestopt door Roda-doelman Benjamin van Leer. Aan de andere kant haalde MVV'er Shermaine Martina een schot van Abdul Ajagun van de doellijn en miste een schot van Van Hyfte de juiste richting.

De thuisploeg zette vervolgens druk en werd met voorzetten vanaf de flanken steeds gevaarlijker. Met de Belgische spits Thomas Verheydt in de ploeg begon MVV het laatste kwartier aan het slotoffensief. De invaller, al van beslissende waarde in het tweeluik met Cambuur, kopte in de slotfase net naast, waardoor MVV vergat zichzelf te belonen voor een sterke tweede helft.