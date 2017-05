AZ slaat FC Utrecht in de touwen

De ploeg van Erik ten Hag zag daarmee al het harde werk van de afgelopen maanden in een klap ongedaan worden gemaakt. FC Utrecht besloot de Eredivisie als vierde en had na 34 speelrondes een riante voorsprong van dertien punten op nummer zes AZ.

FC Utrecht rekende in de eerste ronde van de play-offs nog simpel af met sc Heerenveen. Over twee wedstrijden werd met 5-2 gewonnen. AZ had op zijn beurt geen enkele moeite met FC Groningen: 8-2.

Stengs



Voor de thuisclub in Alkmaar scoorden Joris van Overeem en Wout Weghorst. Yassin Ayoub schoot in eigen doel. AZ was beweeglijk en aanvallend. Dat leidde al na zeventien minuten tot de openingstreffer. De zeer actieve en goede Van Overeem rondde een aanval af die door Weghorst en Calvin Stengs was opgezet.

Stengs, die in de eerste ronde tegen FC Groningen min of meer een basisplaats afdwong, stond ook aan de basis van doelpunt nummer twee. De jonge aanvaller zette voor, waarna Ayoub de bal uiterst ongelukkig en tussen de benen van Weghorst door in eigen doel werkte.

Het had halverwege zelfs al 3-0 voor de thuisclub kunnen zijn. Weghorst schoot echter over, op aangeven van -opnieuw- Stengs.

Weghorst



Na de hervatting ging AZ door met het creëren van kansen. Ridgeciano Haps speelde met een mooie solo Van Overeem vrij, maar die stuitte deze keer op de Deense doelman David Jensen van Utrecht. De formatie van coach Erik ten Hag stelde er vrij weinig tegenover. Soms was Sébastian Haller dreigend. Zo schoot de Fransman één keer uit de draai net naast.

In de 65e minuut viel misschien al wel de beslissing. Weghorst kopte mooi raak, nadat de bal van ver met grote accuratesse door Stijn Wuytens op zijn hoofd was neergelegd, 3-0.

De return is zondag. De aftrap in De Galgenwaard is om 12:30 uur.