"We hebben een prachtig toernooi gehad en de finale was spectaculair, maar helaas was het vandaag niet mijn dag", aldus Mighty Mike. "Gary heeft het goed gedaan. Ik kijk nu al uit naar onze volgende ontmoeting."

Anderson, die tegen Van Gerwen een achterstand goedmaakte en vervolgens met de titel aan de haal ging, was logischerwijs een stuk blijer dan zijn Nederlandse rivaal.

Foto: PDC

"Dit is briljant. Mijn scores waren goed en ik heb laten zien dat oude mannen ook goed kunnen darten", stelde de 46-jarige Schot na het in ontvangst nemen van de trofee.

"Een paar jaar geleden had ik bij een achterstand in een partij tegen een speler als Michael alle hoop op een goed resultaat laten varen. Nu heb ik het geloof dat ik zo'n duel nog kan keren en winnen. Als ik stop met darten, kan ik zeggen dat ik tegen grootheden als Van Gerwen en Phil Taylor heb gespeeld én gewonnen", jubelde een tevreden Anderson.