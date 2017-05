Diens werkgever Olympique Lyon is een van de clubs, die het oog hebben laten vallen op de linksachter.

Olympique Lyon toonde evenals AS Monaco afgelopen zomer al interesse in Willems, maar de 22-voudig international besloot nog een jaar bij PSV te blijven.

Bij de contractverlenging, die hij in december vorig jaar overeenkwam met PSV, is afgesproken, dat Willems deze zomer in principe een stap hogerop maakt.