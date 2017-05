Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Rossi na trainingsongeluk naar het ziekenhuis

1 uur geleden ANP

De Italiaanse motorcoureur Valentino Rossi is donderdag in het ziekenhuis opgenomen na een trainingsongeluk in het oosten van Italië. Dat liet zijn team Yamaha weten.