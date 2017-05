Advocaat slaat eerste slag met Aké bij Oranje

De Belgische bondscoach van de Ivorianen nam direct bij zijn aantreden contact op met Aké, zoon van een Ivoriaanse vader, die het aanbod in beraad hield. Maar de grootste wens van de linksback is altijd het Nederlands elftal geweest. Die kans komt er nu. Maakt de man die alle nationale jeugdelftallen doorliep minuten in het WK-kwalificatieduel tegen Luxemburg (de oefenduels met Marokko en Ivoorkust zijn niet bindend), dan kleurt zijn toekomst hoe dan ook oranje.

De linkervleugelverdediger voegt zich maandag bij de Oranje-selectie in Portugal. Terwijl een deel daarvan morgen al afreist, bereidt Aké zich voor op het grootste duel uit zijn carrière: de FA Cup-finale tegen Arsenal (18.30 uur morgenavond). Antonio Conte liet hem sinds zijn terugkeer in januari alle drie de voorgaande cupduels de volle negentig minuten spelen.

Daley Blind, Jeremain Lens, Arjen Robben, Stefan de Vrij, Wesley Hoedt en Georginio Wijnaldum sluiten pas aan in de aanloop naar het duel met Ivoorkust. Waarmee het Oranje-gezelschap compleet is. Op bondscoach Advocaat na, die op dinsdag 6 juni aansluit.