Pinot: 'Dumoulin erg sterk, ik ga voor het podium'

Pinot reed op de slotklim weg uit het groepje met klassementsrenners en Dumoulin, Quintana en Nibali lieten hem begaan. De Fransman pakte zo een minuut terug op zijn concurrenten en heeft als prima tijdrijder het podium weer in zicht.

"Het was een goede dag en ik voelde me ook goed", aldus de nummer drie van de Tour de France van 2014 tegen Cyclingnews. "Ik ben blij dat ik me vandaag heb kunnen vermaken en de Giro is nog niet voorbij. Het is jammer dat ik de etappe niet meer kon winnen, maar verder ben ik tevreden."

Pinot heeft nog een achterstand van 1 minuut 36 op de roze trui van Tom Dumoulin, 1 minuut 5 op Quintana en 24 seconden op Nibali. Aan eindwinst wil de Fransman echter niet denken. "Ik ga voor een podiumplek strijden", aldus de kopman van FDJ. "Dat was vanaf het begin mijn doel. Dumoulin is erg sterk, ik ga voor het podium."

Dumoulin liet na de 18e etappe weten dat hij hoopte dat Quintana en Nibali van het podium zouden vallen, omdat ze laf koersten. Wat de Nederlander betreft staat Pinot naast hem in Milaan.

Vandaag wacht weer een zware rit met finish bergop. Michael Boogerd geeft Dumoulin het advies zich niet zo druk te maken.