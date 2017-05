premium

Aanval op Dumoulin geopend

17 min geleden

De kritiek die Tom Dumoulin uitte richting Nairo Quintana en Vincenzo Nibali over 'laf koersen' lijkt de Limburger duur te komen staan. Zijn twee voornaamste concurrenten hebben in de negentiende etappe al vroeg de aanval geopend. Dumoulin is nadrukkelijk in de problemen.