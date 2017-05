'MVV kan veiligheid fans niet garanderen'

,,Het is zeer spijtig, maar we kunnen de veiligheid van onze supporters rondom dit evenement niet garanderen'', lichtte algemeen directeur Paul Penders van MVV toe.

MVV speelt zondag in Kerkrade de return tegen Roda. Het eerste duel eindigde in 0-0. Die wedstrijd lag bijna een half uur stil nadat supporters van beide Limburgse clubs het veld hadden betreden en maar moeilijk in bedwang waren te houden.

,,We rekenen erop dat al onze supporters de club zondag op een positieve wijze aanmoedigen en hopen dat we 's avonds de Markt op kunnen voor een feest waar iedereen als zeventien jaar op zit te wachten'', aldus Penders.

MVV hoopt dus op promotie uit de eerste divisie, Roda JC probeert degradatie af te wenden. De club uit Kerkrade wist maar net te overleven in de vorige play-off tegen Helmond Sport en ontsloeg prompt nog trainer Yannis Anastasiou. Huub Stevens is aangetrokken om Roda te redden.