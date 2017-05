Spanning in Giro: top-4 binnen een minuut van elkaar

Nairo Quintana is in de Giro de nieuwe leider. Zijn voorsprong op Dumoulin bedraagt 38 seconden. Vincenzo Nibali is de nummer 3 op 43 tellen, terwijl Thibaut Pinot op de vierde plek staat op slechts 53 seconden.

Bauke Mollema is zevende. Zijn achterstand op Quintana bedraagt twee minuten en 48 seconden. Steven Kruijswijk sluit de top-10 af en moet zeven minuten en 37 tellen toegeven op de nieuwe drager van de roze leiderstrui.

Het peloton staat zaterdag nog een zware bergetappe, met twee moeilijke cols, te wachten. Op de slotdag volgt nog een individuele tijdrit over 29 kilometer. Wanneer Dumoulin de dag van morgen goed doorstaat, zijn de kansen op de eindzege nog altijd aanwezig.

Lees ook op telesport.nl:

- Dumoulin: 'Ik maakte een fout en had slechte benen'

- Dumoulin raakt leiderstrui kwijt