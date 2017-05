Tsonga lekker op dreef richting Roland Garros

Tsonga kende tot dusverre dit jaar nog geen goede reeks op gravel. In Monte Carlo en Madrid werd hij al vroeg uitgeschakeld. De als tweede geplaatste Fransman won in Lyon na een bye in de eerste ronde drie partijen op rij. In de finale treft hij de winnaar van de andere halve finale tussen de Canadees Milos Raonic en de Tsjech Tomas Berdych.