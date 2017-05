Dumoulin: 'Als dit karma is, is het goed'

"Hij probeerde me vandaag te flikken in de afdaling, maar dat was mijn eigen fout", grapte hij. Voor de achterstand die hij daar opliep, stak hij de hand in eigen boezem. "Het was goed werk van Movistar en Bahrain en ik had een slechte dag."

Dumoulin zei donderdag dat hij hoopte dat de Italiaan en de Colombiaan Nairo Quintana hun podium zouden verspelen. Nibali had daarop boos gereageerd. "Weet hij wel wat karma is? Dumoulin mag in de koers betalen voor wat hij heeft gezegd." De Limburger kwam er nog even op terug. "Als dit karma is, is het goed. Dan heb ik morgen goede benen en is er nog wat mogelijk."

Lees ook op telesport.nl:

- Dumoulin: 'Ik maakte een fout en had slechte benen'

- Dumoulin raakt leiderstrui kwijt