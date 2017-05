Ook tennisbond strijdt tegen kunstgras

Opvallend genoeg zijn er in Nederland meer kunstgrasbanen dan alle andere baansoorten bij elkaar (55 procent). Slechts 38 procent van de banen is van gravel. Dat percentage is 90 procent in Duitsland en 86 procent in België, twee landen die het doorgaans goed doen in de mondiale top. Volgens veel kenners zijn gravelbanen juist ideaal voor de opleiding. Kunstgras is dat niet en ook daarom zijn die banen zeldzaam buiten Nederland. Poel: "Vooral op campings kom je ze in het buitenland nog wel eens tegen.’’

Foto: KNLTB

"De situatie in Nederland is zorgelijk’’, zegt de directeur van de KNLTB. "Over de grens geloven ze me niet eens wanneer ik dit allemaal vertel. De verhoudingen bij ons hebben dan ook niets met de internationale standaard te maken. De aanvoerders van de eredivisie spraken laatst over teloorgang van het voetbal door te veel kunstgras. Dat snap ik heel goed. Bij ons werken de kunstgrasbanen de teloorgang van het tennis in de hand. Opleiden van talenten op kunstgras is killing. Trainers willen dat ook helemaal niet. Het voetenwerk is totaal anders op kunstgras en bij de stuit is het effect nauwelijks merkbaar. Op zo’n ondergrond leer je dus gewoonweg niet wat het is om echt te tennissen.’’

Gravelbanen weer in opmars

Het goede nieuws is dat de opmars van de kunstgrasbanen tot stilstand is gebracht. Poel: "In 2016 zijn meer gravelbanen aangelegd dan in de jaren daarvoor. Dat komt ook omdat er tegenwoordig vormen van gravel zijn waarop je 52 weken per jaar kunt spelen. Die onbeperkte bespeelbaarheid wordt vaak als het grote voordeel van kunstgras genoemd. Op het traditionele gravel kun je in de winter niet tennissen, maar op het moderne gravel dus wel.’’

'Gravelbanen niet duurder'

Het kunstgras lijkt veel nadelen en nauwelijks voordelen te hebben. Hoe kan het dan toch dat het in Nederland wemelt van dit soort tennisbanen? "Er is een wildgroei ontstaan en wij zijn te lang nalatig geweest. Er werd en wordt vooral kunstgras aangelegd vanuit de gedachte dat gravelbanen duurder zijn in aanleg en onderhoud. Maar dat klopt niet, berekeningen laten zien dat dit vaak onjuist is. Lange tijd nam de tennisbond geen stelling want iedere club was en is natuurlijk vrij om de eigen baansoort te kiezen. Wij proberen wel de juiste informatie te geven en clubs te helpen bij het maken van een keuze die het best bij die clubs past.’’