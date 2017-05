Smaakmaker Silva van Monaco naar City

De 22-jarige Silva was de afgelopen jaren een belangrijke schakel in het elftal van AS Monaco, dat dit seizoen de Franse titel won en de halve finales van de Champions League bereikte. De twaalfvoudige international gaat bij de ploeg van trainer Pep Guardiola spelen met rugnummer 20.

"Ik ben nu bij één van de beste teams van de wereld", reageert de gelukkige Silva op de clubsite. "Onderdeel van deze club zijn en deze kans krijgen, is geweldig." Hij kijkt ook uit naar de samenwerking met Guardiola. "Hij is een van de beste coaches ter wereld, zo niet de beste. Als je de mogelijkheid krijgt om door hem getraind te worden, zeg je geen nee. Wat hij bij Barcelona en Bayern München heeft gedaan was geweldig en we verwachten dat hij hier ook titels gaat winnen."