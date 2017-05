premium

Boasson Hagen troeft Boom af in sprint

20 min geleden ANP

Lars Boom heeft vrijdag net naast de zege gegrepen in de derde etappe van de Tour des Fjords in Noorwegen. De sprinter Edvald Boasson Hagen was hem na 180 kilometer in de sprint te snel af. De Noor van Dimension Data won vorige week ook al twee etappes en het eindklassement in de Ronde van Noorwegen.