'Conte wordt duurste manager in Chelsea-historie'

Conte pakte met The Blues al de landstitel, zaterdag kan Chelsea tegen Arsenal ook de FA Cup veroveren. De clubleiding wil de coach daarvoor belonen met een nieuwe overeenkomst. Het huidige contract, dat nog twee jaar loopt, zou worden verlengd tot medio 2021. Daar hoort een jaarsalaris van maar liefst elf miljoen euro bij. Geen enkele eerdere Chelsea-coach ontving zo'n hoog loon.

"Mijn situatie is duidelijk: ik heb nog een contract voor twee jaar bij de club", aldus Conte. "Als de club me de mogelijkheid geeft om hier te blijven en mijn contract te verlengen, dan sta ik daar zeker voor open. We hebben dezelfde ideeën voor de toekomst. Ik hoop hier nog jaren te zijn."