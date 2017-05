Spartak vraagt megabedrag voor Promes

"Er staat inderdaad een vast bedrag in mijn contract waarvoor ik weg kan, maar over de details kan ik niks zeggen", zegt Promes met een veelzeggende grijns. "Als clubs graag willen, is er een mogelijkheid."

"Of ik blijf, daar doe ik ook geen uitspraken over. In voetbal komt er altijd interesse los als je jezelf in de kijker speelt, dus je weet het nooit, maar ik ben gelukkig bij Spartak (waarmee hij de Champions League ingaat, red.) en heb geen reden weg te gaan. Achteraf was het een geweldige keus."