Dumoulin blijft Sunweb trouw

Een insider benadrukt dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de Maastrichtenaar zijn handtekening onder de vernieuwde en verbeterde verbintenis zet.

De Duits-Nederlandse wielerploeg gaat het team de komende jaren steeds meer rond Dumoulin bouwen. Dat betekent dat de transformatie van sprintersploeg naar klassementsploeg voor de drie grote rondes Tour de France, Giro d’Italia en Vuelta a España wordt doorgezet. Met Dumoulin hebben ze nu een van de zeldzame toppers in de ploeg die de potentie heeft om een grote ronde te winnen. Teammanager Iwan Spekenbrink is al druk bezig om de vaste kern rondom Dumoulin verder te versterken.

Zo is er de intentie om het contract met Wilco Kelderman snel open te breken en te verlengen. In deze Giro was Kelderman sterk gestart. Hij hield in het klassement stand tussen de besten, totdat hij in de negende rit tegen een politiemotor knalde en zijn vinger brak. Kelderman zou de laatste man van Dumoulin in het hooggebergte moeten worden. Sunweb overweegt het contract met Kelderman dat eveneens tot eind 2018 loopt met twee jaar te verlengen.

Routinier Ten Dam en talenten

Ook heeft de ploeg positief gereageerd op de uitspraken van Laurens ten Dam, die er nog een jaar aan wil vastplakken. Aanvankelijk wilde de 36-jarige Ten Dam dit jaar na de Tour de France stoppen. In deze Giro blijkt dat hij een van de belangrijkste renners in de ploeg voor Dumoulin is. Zelf heeft hij in de ploeg van teammanager Iwan Spekenbrink de vreugde voor het koersen terug gevonden.

Het contract van de talentvolle Sam Oomen (pas 21 jaar) is inmiddels verlengd tot en met 2020. De ploeg verwacht dat Oomen zich ook verder ontwikkelt als een van de vaste waardes voor Dumoulin in het hooggebergte. Al is de ploeg nog op zoek naar meerdere klimmers.

Een ander talent dat Sunweb tot eind 2020 wil vastleggen is de 22-jarige Deen Søren Kragh Andersen, die in de Ronde van Oman een bergrit won. Het huidige contract met Andersen loopt aan het eind van dit jaar af.