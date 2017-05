NIbali en Quintana vrezen Dumoulin nog altijd

"De 38 seconden voorsprong die ik op Dumoulin heb, lijken me geen garantie op de eindzege in de Giro met het oog op de tijdrit", erkende Quintana eerlijk. "Wie deze ronde wil winnen, moet ervoor zorgen dat Dumoulin in de laatste bergrit opnieuw tijd verliest. Wij (Movistar, red.) hebben de sterkste ploeg en zullen de rit zeker zwaar maken. Al moet ik ook concluderen dat we allemaal zwaar vermoeid zijn. De slotweek die werd ingezet met de rit over de Stelvio was extreem zwaar."

De onmacht van de concurrentie was eigenlijk het best te zien toen Dumoulin op twaalf kilometer van de finish in het skioord Piancavallo reeds moest lossen uit de elitegroep. Niemand van zijn rivalen greep deze buitenkans aan om direct het tempo te verhogen. Bij alle toppers lijken de injectiemotoren bergop te pruttelen. Hier geldt niet het recht van de sterkste, maar het recht van de minst vermoeide. De twee gedoodverfde favorieten Nibali en Quintana, gezamenlijk goed voor zes eindzeges in een grote ronde, blijken nauwelijks meer een versnelling te hebben in hun benen.

"Dumoulin is nog altijd dé grote favoriet voor de eindzege", constateerde Nibali. "Uiteindelijk verliest hij wel de roze trui, maar niet echt veel tijd. Ik kan me voorstellen dat het publiek verwacht dat Quintana en ik agressiever zouden koersen, maar onze krachten zijn ook niet onuitputtelijk. Ik besef dat we voor de tijdrit van zondag nog tijd moeten winnen, maar met zes man binnen de anderhalve minuut is er veel mogelijk. Ik kan deze Giro nog winnen, maar ik kan ook nog van het podium donderen."