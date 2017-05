premium

Stadionverbod voor Hitlergroet aan Stevens

41 min geleden Twan Bovée

De man die Roda JC’s interim-coach Huub Stevens de Hitlergroet bracht na afloop van MVV - Roda JC heeft inmiddels een stadionverbod gekregen. Het was een van de vele onverkwikkelijke gebeurtenissen rondom de opgefokte Limburgse derby in de promotie/degradatie play-offs, die eindigde in 0-0. Ondanks de rellen afgelopen donderdag in De Geusselt zijn de fans uit Maastricht morgenmiddag wel welkom voor de return in Kerkrade.