Dumoulin: 'Geweldig om mezelf kapot te rijden'

De weg naar de eindzege in de Giro is nog lang. Zeker nadat de 26-jarige Limburger gisteren de leiderstrui verloor aan Nairo Quintana. Dumoulin moet met nog twee dagen voor de boeg 38 seconden op de Colombiaan zien goed te maken. Verder mogen ook Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot, op respectievelijk 43 en 53 tellen achterstand op Quintana, nog niet worden uitgevlakt. Mocht Dumoulin de zware bergrit van vandaag goed doorstaan, dan gaat hij alsnog als favoriet de laatste dag in. De Nederlander is namelijk van de vier de beste tijdrijder en zondag wacht nog een race tegen de klok over 29 kilometer.

Dumoulin kan duidelijk het moment aanwijzen dat voor hem dé doorbraak kwam. Op 28 maart 2010 wist hij als 19-jarige renner in de Nations Cup in Portugal een tijdrit te winnen. Als onbekende coureur van het lokale wielerteam Parkhotel Valkenburg reed hij zich in de kijker bij beloftecoach Aart Vierhouten. Een winnaar is hij op dat moment nog niet, maar bij de gemeen zware kermiskoersen in de Ardennen eindigt hij steevast bij de eerste tien. Ook op van die omlopen waar werkelijk geen meter vlak is. Vierhouten durft de gok aan om hem te selecteren voor de nationale selectie.

Nog nooit heeft ’nobody’ Dumoulin een individuele tijdrit gereden. Sterker, nog nooit heeft hij op een aerodynamische fiets gekoerst. ’s Avonds voor de tijdrit in Portugal vraagt hij aan ploegmaat Nick Mulder of hij zijn zwarte Trek TT1-tijdritbike mag lenen. Samen rijden ze langs het kanaal waarbij Dumoulin nog wat tips krijgt, maar ondertussen de snelheid al optrekt naar zo’n 55 kilometer per uur. „Toen wist ik al dat hij iets bijzonders ging doen”, herinnert Mulder zich. Die avond laat Mulder de onervaren Dumoulin op zijn mobiel nog wat filmpjes zien over aerodynamische zithoudingen.

Een half uur voor de tijdrit zet Dumoulin op het gevoel zelf het zadel op de goede hoogte. Dat hij de Portugees Nelson Oliviera, vice-wereldkampioen op de tijdrit, klopt komt als een complete verrassing. "Ja, haha, dat was wel iets heel speciaals. Anderen vonden dat trouwens nog meer dan ik. "Niet dat de vlag een week lang uithing, maar ook thuis waren ze trots dat ik gewonnen had.”

Wat hem vooral bijblijft is dat hij dat tijdrijden eigenlijk héél vet vindt. "Zoals ik het nog steeds geweldig vind om mezelf helemaal kapot te rijden. Ik kan heel diep gaan als ik in mijn eentje fiets. Zo heb ik in een wedstrijd geregeld moeite om op een klim het tempo van anderen te volgen. Ik wil zelf bepalen hoe hard ik rijd. Dat kan in een tijdrit.”

Het belooft een spectaculair slot van deze Giro d'Italia te worden.