Sifan Hassan verpulvert Nederlands record 5000 meter

Hassan liep maar liefst 15 seconden van het Nederlands record van Kiplagat uit 2003 af. Het nieuwe record is nu 14.41.24, de oude tijd was 14.56.43. Hassan stapte eind 2016 over van de Nederlandse succescoach Honoré Hoedt naar Alberto Salazar, die in en rondom Eugene zijn fameuze Oregon Project aanvoert, en grote successen boekte met onder meer Olympisch kampioenen Mo Farah en Matt Centrowitz.

Hassan opende haar seizoen begin mei op de 5000 meter in Los Angeles waar ze een tijd van 15.13.15 liet noteren en zich kwalificeerde voor de Wereldkampioenschappen, 4-13 augustus in Londen. Vannacht liep ze daar dus 32 seconden vanaf. De Ethiopische Genzebe Dibaba won de race in Eugene, maar miste het beoogde wereldrecord van haar oudere zus en drievoudig Olympisch kampioene Tirunesh Dibaba met 14 seconden. Sifan Hassan komt zondag 11 juni in Nederland in actie bij de FBK Games in Hengelo. Ze neemt daar deel aan haar echte specialiteit, de 1500 meter. In 2016 werd ze op die afstand wereldindoorkampioene.

De Prefontaine Classic is de tweedaagse Diamond Leaguewedstrijd in Eugene, de derde in de reeks van veertien prestigieuze baantatletiekwedstrijden die wereldwijd gehouden worden. Vanavond treedt Dafne Schippers nog aan op de 200 meter tegen onder andere Olympische kampioene Elaine Thompson.