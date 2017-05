Ocon crasht hard in Monaco

De Franse Force India-coureur kwam schampte de vangrail bij het uitkomen van de zogenoemde zwembad-chicane en werd lichtelijk over het extra grote gele obstakel gelanceerd. Door de afgebroken wielophanging schoot hij rechtdoor en belandde schuin in de vangrail.

De schade aan zijn bolide was aanzienlijk en de sessie werd kort geneutraliseerd met een virtuele safety car. Ocon kon wel ongedeerd uitstappen - toevallig genoeg op precies dezelfde plek als waar Max Verstappen in 2016 in de kwalificatie een kapitale fout maakte.