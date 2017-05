Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Max Verstappen in actie.

LIVE kwalificatie GP van Monaco

53 min geleden

Het Formule 1-circus is neergestreken in Monaco. Wie pakt de pole position voor de race in het prinsdom? Volg de kwalificatie, met natuurlijk Max Verstappen, bij Telesport van minuut tot minuut.