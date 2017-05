Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Het peloton in de laatste rit in lijn van de Ronde van Italië.

Dumoulin overleeft voorlaatste klim in Giro

26 min geleden

Tom Dumoulin is zaterdagmiddag met alle andere favorieten over de eerste zware berg van de dag gekomen. Opmerkelijk genoeg was het de ploeg van nummer vijf Ilnur Zakarin die het tempo bepaalde op de Monte Grappa.