Dumoulin verliest tijd, maar mag nog hopen in Giro

Foto: Giro

Het peloton schoot met hoge snelheid uit de startblokken en veel renners probeerden weg te komen. Uiteindelijk slaagden zes renners daarin, onder hen de Nederlander Tom-Jelte Slagter en Matthieu Ladagnous. De Fransman is een ploeggenoot van Pinot, de man in vorm van de laatste dagen.

Zij pakten al snel acht minuten voorsprong op het peloton waarin de Movistar-ploeg van Nairo Quintana het tempo bepaalde.

Monte Grappa

Op de Monte Grappa viel de kopgroep uiteen, terwijl in het uitdunnende peloton de Katusha-ploeg van Ilnur Zakarin het tempo flink opvoerde. Dat ging onder meer ten koste van een aantal knechten van rozetruidrager Quintana, die het tempo niet meer konden volgen.

De slotklim

In de afdaling richting de slotklim konden veel renners weer aansluiting vinden en in de eerste klimkilometers kon Movistar het tempo weer gaan bepalen.

Nibali was de eerste van de grote mannen die de aanval koos. Dumoulin had moeite om het wiel van rivalen te houden, maar slaagde er, terwijl alle vroege vluchters voorbij werden gestoken, in om terug te komen. Maar het bleef aanvallen regenen en de Nederlander had het moeilijk.

Razende laatste 14 kilometer

Op de top van de laatste klim waren er verschillen tussen de klassementsmannen, maar die bleven beperkt tot ongeveer een halve minuut. In de gloeiende 14 kilometer naar de finish liep het groepje met Dumoulin in op de weggereden Quintana, Nibali, Pinot, Zakarin en Pozzovivo.

De zege en de bonificatieseconden gingen naar Pinot, voor Zakarin en Nibali. Dumoulin verloor 15 seconden en staat nu vierde in het algemeen klassement. De verschillen zijn echter zeer klein met hoog op de tijdrit van 29,3 kilometer die zondag het slotstuk van deze Giro betekent.