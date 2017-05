Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Verstappen feliciteert 'aardige vent' Mourinho

43 min geleden Erik van Haren

José Mourinho was zaterdag in Monaco een van de eregasten bij het team van Red Bull Racing. De coach van Manchester United, dat woensdag ten koste van Ajax de Europa League veroverde, praatte voor de kwalificatie even bij met Max Verstappen.