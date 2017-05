Eerste Formule 2-winst voor De Vries

De 22-jarige coureur uit Friesland - die al zo'n zeven jaar wordt opgeleid door Formule 1-team McLaren - komt dit jaar voor het eerst uit in de Formule 2, de laatste opstapklasse richting het allerhoogste niveau.

Na een moeilijk begin wist hij zijn eerste overwinning te boeken in Monaco. De Vries kwam vanaf de tweede startplek goed weg en veroverde gelijk de leiding. Dertig ronden later kwam hij met zo'n twaalf seconden voorsprong als eerst over de eindstreep.

Foto: ANP

Wel ging het hierbij om een zogeheten sprintrace, met een 'reversed grid'-principe waarbij de eerste acht deelnemers in omgekeerde volgorde starten. Omdat De Vries in de hoofdrace als zevende eindigde, mocht hij ook als tweede beginnen.