Dumoulin deelt dit keer complimentjes uit

Cowboys, cowgirls en verklede criminelen maken de Amsterdam ArenA onveilig. Dit weekend treden De Toppers daar op en de fans hebben er zin in.

Volgens John van den Heuvel is ons rechtssysteem een lachertje voor rijke drugscriminelen. Advocaat Peter Plasman staat recht tegenover de misdaadverslaggever. In Misdaad VNDG gaan de twee in discussie.