Op het vlakke parcours van de tijdrit tussen het circuit van Monza en Milaan moet Dumoulin gekeken naar resultaten uit het verleden zijn drie concurrenten de baas kunnen zijn.

Dumoulin was sinds 2014 gemiddeld 2,87 seconden per kilometer sneller dan Quintana in tijdritten, zo rekende de NOS uit. Dat betekent dat hij zondag 84 seconden zou goedmaken op de Colombiaan. Dat is ruim genoeg, aangezien het verschil met de drager van het roze nu 'slechts' 53 seconden is.

Ook ten opzichte van Thibaut Pinot heeft de Nederlander een uitstekend track record. De Sunweb-kopman is gemiddeld 2,06 seconden sneller dan Pinot. Zondag zou dat een verschil van 60 tellen opleveren. En dat is ruim genoeg, want het gat tussen de twee is op dit moment slechts tien seconden.

Vincenzo Nibali heeft een voorsprong van veertien tellen op Dumoulin, maar op vlakke parcoursen is de Italiaan een beduidend minder begenadigd tijdrijder dan zijn rivaal uit Limburg.

Zie ook op telesport.nl: - Dumoulin: 'Ik ben Mollema eeuwig dankbaar' - 'Dumoulin moet nu de Giro winnen' - Stand in Giro: Dumoulin moet aan de bak in tijdrit