De topclub uit Catalonië neemt het vanaf 21.30 uur in de finale op tegen Alavés. Cillessen bleef tijdens zijn eerste jaar bij de Spaanse topclub tweede keus achter Marc-André ter Stegen. In het bekertoernooi kreeg hij wel steeds speeltijd.

Luis Suárez ontbreekt in de basisformatie van Barcelona voor de finale in Vicente Calderón, waar Atlético Madrid al zijn laatste officiële wedstrijd heeft gespeeld. Hij is geblesseerd en geschorst en wordt vervangen door Paco Alcácer.

Barcelona moest dit seizoen de landstitel aan Real Madrid laten en verloor van Juventus in de kwartfinale van de Champions League.