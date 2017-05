Van Breukelen weet dat zich bij Ajax eenzelfde soort scenario voltrok met Peter Bosz, die een stroeve start kende in Amsterdam, maar aan het einde van de rit wel in de Europa League-finale stond.

"Ik geloof dat negen maanden geleden een hele hoop mensen vond dat Bosz weg moest. En nu is het de beste trainer die we hebben. Zo opportunistisch is de voetballerij", houdt de voormalig doelman van PSV en Oranje hoop, in gesprek met TELESPORT VNDG.

"Het is een feest voor een bestuurder als alles loopt zoals je hoopt. Dat je met elkaar successen kunt vieren. Dat je alles goed voor elkaar hebt met elkaar", aldus de omstreden technisch directeur zaterdag bij de Oranje Fandag in Zeist.

"Dat is niet alleen een kwestie van het KNVB-bestuur. We doen het in Nederland ook met de clubs. Ik denk dat we de handen in elkaar moeten slaan."