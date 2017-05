"Ik vind kinderen superleuk", sprak de Olympique Lyon-aanvaller in gesprek met TELESPORT VNDG. "Kinderen denken niet te veel na en zijn enthousiast. Dat vind ik leuk."

"Ik heb heel erg populair", had Depay ook zelf door, terwijl hij werd omringd door tientallen jonge supporters. "Ik weet het. Die kinderen kijken tegen me op. Ik keek vroeger ook tegen spelers op, maar ik heb toen nooit zo dichtbij ze gestaan, dus daarom is dit heel mooi."

Foto: ANP

Het Nederlands elftal vertrok zaterdagmiddag richting Portugal. In de Algarve wordt in aanloop naar de duels met Marokko, Ivoorkust (oefenduels) en Luxemburg (WK-kwalificatie) een trainingskamp afgewerkt.

Ook Hans van Breukelen komt aan woord in de zaterdag-uitzending van TELESPORT VNDG. De technisch directeur van de KNVB stelde te hopen op een 'Peter Bosz-scenario'.