“We zijn gisteren met de hele ploeg met hem bezig geweest. Vooral wat betreft voeding en 'mentaal'. Ik heb her en der wat tips gegeven, want er moest weer energie in het lichaam komen. We hebben hem pannenkoeken gegeven en vanmorgen was hij er weer", gaf Ten Dam het 'wondermiddel' prijs.

Dumoulin finishte zaterdag in de laatste bergrit van de Giro vijftien seconden achter een groepje met ritwinaar Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali en rozetruidrager Nairo Quintana. De tijdrit van zondag is echter spek voor de bek van de Nederlander, die dus nog steeds kans op de eindzege maakt.

"Ja, ik hoop dat hij het morgen afmaakt", aldus Ten Dam in gesprek met TELESPORT. "Ik kan er nu niks meer aan doen. Het is zó spannend. Dat had ik liever anders gezien, maar het is wat het is. Ik ga morgen zitten duimen.”

