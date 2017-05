Lionel Messi speelde zijn 700e officiële wedstrijd voor Barcelona en de nationale ploeg van Argentinië. De openingstreffer in de finale was zijn 565e doelpunt. Theo Hernandez verraste Cillessen met een vrije trap (1-1), maar Barcelona stelde nog voor rust orde op zaken. Neymar tekende voor 2-1 en Paco Alcácer, de vervanger van de geschorste Luis Suárez, scoorde op schitterend aangeven van Messi (3-1).

Zo besloot Barcelona een teleurstellend seizoen toch nog met een troostprijs. De club moest de landstitel aan Real Madrid laten en werd door Juventus uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Cillessen mocht in de finale het doel verdedigen omdat hij het hele seizoen al speeltijd krijgt in het bekertoernooi. Marc-André ter Stegen bleef de eerste keus voor duels in de competitie en Champions League.

De finale van de Spaanse beker was het laatste officiële duel in Vicente Calderón. Hoofdbewoner Atlético Madrid vertrekt deze zomer naar een nieuw stadion.