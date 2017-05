Bowie kwam vanuit een van de buitenbanen razendsnel uit de startblokken en bleef van start tot finish aan de leiding. Haar tijd was 21.77 en is verreweg de snelste seizoenstijd en ook sneller dan geheel 2016. Bowie completeerde tijdens de Olympische Spelen het podium op de 200 meter naast Thompson en Schippers. Miller kwam in Eugene tot 21.91, Thompson tot 21.98. Schippers liep een tijd van 22.30 en bleef ternauwernood veelvoudig Olympisch kampioene Allyson Felix voor (22.33).

In de Prefontaine Classic kwam een nooit eerder vertoond sterk deelnemersveld aan de start op de 200 meter. Naast Olympisch kampioene Thompson kwamen Rio-finalisten Schippers (zilver), Tori Bowie (brons) , Marie-Josée Ta Lou (vierde) en Ivet Lalova (achtste) aan de start, aangevuld met de gouden en zilveren medaillewinnaressen van de Olympische 400 meter Shaunae Miller en Allyson Felix.