LIVE - Dumoulin wint Giro

56 min geleden

LIVE BLOG - Tom Dumoulin kan vanmiddag in Milaan geschiedenis schrijven door als eerste Nederlander de Giro d'Italia op zijn naam te schrijven. De 26-jarige Limburger staat nu vierde in het algemeen klassement, maar verschijnt wel als favoriet aan de start van de slottijdrit over 29 kilometer. De verschillen in de top-4 zijn immers verrassend klein.