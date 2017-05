Cillessen na bekerwinst met Barcelona: 'Trots'

"Trots", schreef Cillessen op Twitter. Daarbij plaatste de voormalig keeper van Ajax een bijpassende foto van zichzelf met de gewonnen trofee. Cillessen is alleen in het bekertoernooi een vaste waarde. Marc-André ter Stegen is in de competitie en in de Champions League de eerste doelman.

De grote hoofdprijzen gingen dit seizoen aan de neus van Barcelona voorbij. De landstitel werd overgedragen aan Real Madrid en in de Champions League eindigde het Europees avontuur in de kwartfinales. Juventus was bij de laatste acht in een tweeluik te sterk voor de sterrenploeg van Luis Enrique, die gisteravond als trainer afscheid nam van de Catalanen.